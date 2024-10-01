８月の電動車生産、前年比6.3％減の1.1万台

インドネシア８月の電動車生産、前年比6.3％減の1.1万台車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車電機統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＥＥＣ周辺の住宅販売、２四半期連続で減少タイ建設自動車不動産建設・プラントNEWベルフォート、プジョーの販売継続を主張タイ車両自動車NEW24年上期の中古車販売利益、不良債権で低迷タイ車両自動車二輪車NEW８月の電動車生産、前年比6.3％減の1.1万台インドネシア車両統計自動車電機NEW蓄電池の生産施設を開設 ギガファクトリー、70億ペソ投資フィリピン経済マクロ経済自動車建設・プラント環境政策・法律・規制NEW中国製ＥＶの輸入制限、米追随はない＝政府オーストラリア車両貿易自動車ＩＴ一般環境政策・法律・規制NEW自動車統計８月の国境貿易、16％増の1550億バーツタイ経済マクロ経済貿易統計NEW８月末の銀行貸付残高、前年同月比６％増マレーシア金融統計金融一般NEW＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機NEW８月の電動車生産、前年比6.3％減の1.1万台インドネシア車両統計自動車電機NEW広州市の鉱工業生産、１～８月は1.3％減中国広東経済マクロ経済統計工業企業利益、１～８月は0.5％増に鈍化中国経済マクロ経済統計