８月ＣＰＩ、2.7％上昇に急減速

オーストラリア８月ＣＰＩ、2.7％上昇に急減速電気代補助で３年ぶり目標範囲経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ広東省の鉱工業生産、１～８月は5.0％増中国広東経済マクロ経済統計NEW８月ＣＰＩ、2.7％上昇に急減速 電気代補助で３年ぶり目標範囲オーストラリア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計山東省のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国山東経済マクロ経済統計遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計自動車統計新エネ車販売は当面国内中心 輸出本格拡大は新興国の成長待ち中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW中国の24年成長率4.8％で据え置き、ＡＤＢ中国経済マクロ経済統計NEW工業生産指数、８月は同月２番目の高水準台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW商業３種の売上高が同月最高 ８月、イベントやＡＩ需要が奏功台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW８月ＣＰＩ、2.7％上昇に急減速 電気代補助で３年ぶり目標範囲オーストラリア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWインド電力業界、巨額の投資機会を提供インド公益統計自動車ＩＴ一般電機インフラ電力・ガス・水道NEW