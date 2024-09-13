インド【勃興 半導体】富士フイルム、薬品工場意欲タタ次第、数年以内に西部ドレラ独自PICK UPＩＴNEW国・地域インド業種ＩＴ関連タグインド電機精密機器不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載勃興 半導体産業勃興 半導体産業【勃興 半導体】富士フイルム、薬品工場意欲 タタ次第、数年以内に西部ドレラインドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器設備投資不動産建設・プラント雇用・労務NEW【勃興 半導体】オールジャパンで商機つかめ 官民が連携、商工会委員会で団結インド製造マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ雇用・労務政治一般外交【勃興 半導体】初セミコン開幕、250社参加 欧米やアジア24カ国、13日までインド製造マクロ経済統計電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ設備投資雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交【勃興 半導体】アダニ参入、前工程工場建設 イスラエル社と合弁、1.4兆円投資インド製造マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運雇用・労務政治一般政策・法律・規制車部品【勃興 半導体】電力・水・製造人材が課題 専門家、発展は「不確実性高い」インド製造マクロ経済電子・コンピューター電機精密機器機械電力・ガス・水道設備投資雇用・労務政治一般政策・法律・規制【勃興 半導体】来週展示会、30年に16兆円市場 インド初の工場、25年初めに稼働インド製造マクロ経済貿易自動車二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ設備投資不動産建設・プラント政治一般政策・法律・規制外交車部品