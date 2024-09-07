８月の新車販売、14.2％減

インドネシア８月の新車販売、14.2％減7.6万台、14カ月連続で前年割れPICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車車部品統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波商務省、カナダ追加関税巡りＷＴＯに提訴中国経済貿易自動車鉄鋼・金属政策・法律・規制NEWトヨタの８月販売14％減、価格競争影響続く中国車両貿易統計自動車NEWテスラ、中国で25年初めに運転支援導入へ中国車両自動車ＩＴ一般NEW上汽の８月販売39％減、５カ月連続マイナス中国上海車両貿易統計自動車NEWＢＹＤ、深センにグローバルＲ＆Ｄセンター中国深セン車両自動車設備投資建設・プラント雇用・労務NEW広汽集団の８月販売、８カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEW自動車統計トヨタの８月販売14％減、価格競争影響続く中国車両貿易統計自動車NEW広汽集団の８月販売、８カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEW日産の８月販売24％減、５カ月連続減少中国車両統計自動車NEW上汽の８月販売39％減、５カ月連続マイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW一汽解放の中間期は19％増益、売り上げ堅調中国吉林車両統計決算自動車NEWバスの中通客車、８月販売は４割増の952台中国山東車両統計自動車NEW