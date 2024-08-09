７月新車販売が5.2％減

中国７月新車販売が5.2％減２カ月連続マイナス、国内不振PICK UP車両国・地域中国業種車両関連タグ中国日本米国欧州自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波７月の乗用車販売、新エネ車が初の過半到達中国車両統計自動車日本ピグメント、天津の生産子会社解散中国天津化学自動車化学一般車部品中国、ＥＵをＷＴＯ提訴＝ＥＶ追加関税巡り中国車両貿易自動車政策・法律・規制上汽の７月販売37％減、４カ月連続マイナス中国上海車両統計自動車ＢＹＤ、ＰＨＶモデルを相次ぎ投入中国深セン車両自動車広汽集団の７月販売、７カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車自動車統計７月の乗用車販売、新エネ車が初の過半到達中国車両統計自動車広東工業企業の利益、１～６月は15％増中国広東経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューターその他製造電力・ガス・水道広汽集団の７月販売、７カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車一汽解放の７月販売30％増、２カ月ぶり増加中国吉林車両統計自動車７月の中古車取引2.4％増、プラス転換中国車両統計自動車上汽の７月販売37％減、４カ月連続マイナス中国上海車両統計自動車貿易統計１～６月のサービス貿易、14％増の3.6兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光外資の直接投資、２Ｑに再びマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資観光車載動力電池の搭載量、７月は３割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品７月新車販売が5.2％減 ２カ月連続マイナス、国内不振中国車両貿易統計自動車７月の中小企業景況感、４カ月ぶり改善香港経済マクロ経済統計電子機器、対米輸出51％増 １～７月、北部にプラスワン効果ベトナム経済貿易統計電子・コンピューター電機