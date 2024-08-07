中国７月の輸出７％増４カ月連続プラス、電機製品好調PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国韓国日本ASEAN米国欧州自動車車部品電機食品・飲料化学一般鉄鋼・金属農林・水産機械その他製造石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計７月の輸出７％増 ４カ月連続プラス、電機製品好調中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料化学一般鉄鋼・金属その他製造機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品東南アのＩＰＯ調達額トップ10、４社はマからマレーシア金融統計ベンチャー金融一般証券上半期ＥＶ登録、全体の30％ ＨＶに迫るも３月以降は頭打ちシンガポール車両統計自動車電機環境上期の自動車ローン融資額は12％増＝金融庁インドネシア金融統計自動車二輪車金融一般トヨタの７月販売６％減、価格競争が影響中国車両統計自動車日産の７月販売21％減、４カ月連続減少中国車両統計自動車貿易統計７月の輸出７％増 ４カ月連続プラス、電機製品好調中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料化学一般鉄鋼・金属その他製造機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品ネット小売り100社、23年販売額2.7％増中国商業統計ＩＴ一般小売り６月の経常収支、122.6億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般７月の生産者物価は４％上昇、農産物押上げタイ経済マクロ経済統計食品・飲料ゴム・皮革ガラス・セメント建設・プラントトウモロコシ輸出、４～６月は115万トンミャンマー農水貿易統計農林・水産７月の輸入車販売４％増、日本勢が好調韓国車両貿易統計自動車