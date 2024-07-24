ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月）ベトナムなど４カ国でプラス成長経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計安徽の自動車輸出、６月は過去最高の９万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW青島のＧＤＰ、１～６月は5.8％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW貴州省のＧＤＰ、１～６月は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済貿易統計NEW中国企業が増員に慎重姿勢 ３Ｑ調査、経済状況背景に中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道その他サービス娯楽環境雇用・労務小売りNEW１～６月の貨物輸送、鉄道が改善中国運輸統計設備投資陸運海運空運NEW【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ベトナムなど４カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 12％増、２カ月連続で２桁成長ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） インドネシアとタイが２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） ５カ国が前年同月比で増加ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 14％増加、14カ月ぶり高水準ASEAN経済貿易統計