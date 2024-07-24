世界のアイフォーンの14％が印製、昨年度

インド世界のアイフォーンの14％が印製、昨年度電機NEW国・地域インド業種電機関連タグインド米国電機精密機器機械ＩＴ一般電子・コンピューター統計貿易政策・法律・規制ＧＤＰ河北のＧＤＰ、１～６月は５％成長中国河北経済マクロ経済統計NEW福建省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国福建経済マクロ経済統計NEW杭州市、30年に「海洋経済」の規模倍増へ中国浙江経済マクロ経済医薬品バイオその他製造その他サービス海運政策・法律・規制NEWＳＣＢ、経済成長予測を2.5％に据え置きタイ経済マクロ経済金融一般NEW産業振興で新法、政府が指示 30年工業化へ重点産業を育成ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW政府技能向上計画、金融に続き10業種追加へマレーシア経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW貿易統計義烏市の上期輸出２割増、スポーツ関連好調中国浙江経済マクロ経済貿易統計その他製造スポーツNEW工業生産指数、６月は４カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 12％増、２カ月連続で２桁成長ASEAN経済貿易統計NEW物価上昇率が約３年ぶり低水準 エコノミスト、通年予測下方修正シンガポール経済マクロ経済統計NEWコメ輸入量25％増、１～６月フィリピン農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEWＮＺ６月の貿易赤字が縮小、輸入11％減でニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW