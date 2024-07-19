ＥＶ普及へ加速ペダル

韓国ＥＶ普及へ加速ペダル現代自・起亜、小型モデル続々PICK UP車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＥＶ「ＡＩＯＮ Ｖ」２代目、世界同時発売中国広東車両自動車NEW富士康、鄭州に新事業本部ビル＝ＥＶなど展開台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資建設・プラントNEWＬＧマグナの業績改善、受注残高30兆ウォン韓国車両自動車車部品NEW宇進産電、金泉工場で水素バスを生産へ韓国車両自動車設備投資陸運NEWＥＶ普及へ加速ペダル 現代自・起亜、小型モデル続々韓国車両統計自動車環境NEWＥＡ、３億バーツ分の手形の支払い延期タイ公益自動車電力・ガス・水道金融一般証券NEW自動車統計【中国自動車白書】商用車業界 業況回復も国内需要は頭打ち、今後の鍵は国外中国車両統計自動車環境政策・法律・規制NEW長江デルタ地域の貿易額、上半期は過去最高中国浙江経済貿易統計NEW広西のＧＤＰ、１～６月は3.6％成長中国広西経済マクロ経済統計NEW大連のＧＤＰ、１～６月は５％成長中国遼寧経済マクロ経済統計NEW低温物流市場が急成長へ 30年に1.4兆元、７年で2.5倍中国運輸統計自動車食品・飲料農林・水産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWＥＶ普及へ加速ペダル 現代自・起亜、小型モデル続々韓国車両統計自動車環境NEW