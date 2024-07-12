５月ゴム生産量、前月比20％増の2.6万トン

マレーシア５月ゴム生産量、前月比20％増の2.6万トン農水国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア農林・水産統計貿易雇用・労務自動車統計６月の輸出8.6％増 ３カ月連続プラス、自動車好調中国経済マクロ経済貿易統計タイ新車15年ぶり低水準も 域内で不振際立つ、生産も打撃ASEAN車両統計自動車５月ゴム生産量、前月比20％増の2.6万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産雇用・労務新車販売、22万台超え最高 １～６月、高金利でも堅調フィリピン車両マクロ経済統計自動車金融一般銀行貸出残高、５月は10.1％増に加速フィリピン金融統計金融一般４～６月の新車販売125万台 業界、成長重視の政府予算案期待インド車両マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械政治一般政策・法律・規制車部品貿易統計６月の輸出8.6％増 ３カ月連続プラス、自動車好調中国経済マクロ経済貿易統計６月の上場企業売上高、６カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計６月輸出12％増、２桁増４カ月連続ベトナム経済マクロ経済貿易統計１ドル＝５千チャット台迫る、最安値更新ミャンマー金融統計金融一般政策・法律・規制５月ゴム生産量、前月比20％増の2.6万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産雇用・労務４～６月期の成長率2.9％ 製造業回復、通年上方修正もシンガポール経済マクロ経済統計