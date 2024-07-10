中国【大湾区の精鋭】イノベーションの宝庫、相乗効果に期待【第11回】最終回経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車その他製造陸運ＩＴ一般マクロ経済ベンチャー関連トピックス・特集・連載中国スタートアップ～大湾区の若き精鋭～中国スタートアップ～大湾区の若き精鋭～【大湾区の精鋭】イノベーションの宝庫、相乗効果に期待 【第11回】最終回中国経済マクロ経済ベンチャー自動車ＩＴ一般その他製造陸運【大湾区の精鋭】文遠知行（ウィーライド）（２） 【第10回】海外事業も展開中国経済マクロ経済ベンチャー自動車ＩＴ一般陸運【大湾区の精鋭】文遠知行（ウィーライド）（１） 【第９回】気鋭の自動運転企業中国経済マクロ経済ベンチャー自動車ＩＴ一般電子・コンピューター【大湾区の精鋭】喬品科技（アーバー・スタンダード）（２） 【第８回】幅広いシーンでの活用広がる中国経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター娯楽メディア【大湾区の精鋭】喬品科技（アーバー・スタンダード）（１） 【第７回】ＸＲの先駆者中国経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般【大湾区の精鋭】創冷科技（ｉ２Ｃｏｏｌ）（２） 【第６回】脱炭素のトレンドに合致中国経済マクロ経済ベンチャー化学一般その他製造環境ＧＤＰ４～６月の業種別ＧＤＰ、不動産がマイナス中国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造金融一般その他サービス不動産倉庫陸運海運空運【大湾区の精鋭】イノベーションの宝庫、相乗効果に期待 【第11回】最終回中国経済マクロ経済ベンチャー自動車ＩＴ一般その他製造陸運港湾経済の規模、23年は２％増の6.2兆元中国経済マクロ経済統計海運24年成長率予測、4.2％に引き上げ＝ＤＢＳ台湾経済マクロ経済統計台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般来年から減税策打ち切りも、フォック財務相ベトナム経済マクロ経済インフラ財政