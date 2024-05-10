中国【大湾区の精鋭】文遠知行（ウィーライド）（１）【第９回】気鋭の自動運転企業経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車ＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済ベンチャー関連トピックス・特集・連載中国スタートアップ～大湾区の若き精鋭～中国スタートアップ～大湾区の若き精鋭～【大湾区の精鋭】文遠知行（ウィーライド）（１） 【第９回】気鋭の自動運転企業中国経済マクロ経済ベンチャー自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW【大湾区の精鋭】喬品科技（アーバー・スタンダード）（２） 【第８回】幅広いシーンでの活用広がる中国経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター娯楽メディア【大湾区の精鋭】喬品科技（アーバー・スタンダード）（１） 【第７回】ＸＲの先駆者中国経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般【大湾区の精鋭】創冷科技（ｉ２Ｃｏｏｌ）（２） 【第６回】脱炭素のトレンドに合致中国経済マクロ経済ベンチャー化学一般その他製造環境【大湾区の精鋭】創冷科技（ｉ２Ｃｏｏｌ）（１） 【第５回】香港発の冷却塗料開発企業中国経済マクロ経済ベンチャーその他製造【大湾区の精鋭】邁歩機器人科技（マイルボット）（２） 【第４回】リハビリ従事者の人手不足に対応中国経済マクロ経済統計ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューターその他製造社会一般