５月輸出額3.1％減、２カ月ぶりマイナス

フィリピン５月輸出額3.1％減、２カ月ぶりマイナス経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン自動車食品・飲料鉄鋼・金属精密機器その他製造電子・コンピューター石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易自動車統計【中国自動車白書】広州小鵬汽車科技（Xpeng） 巻き返しへ低価格ＥＶブランド投入中国車両統計自動車その他製造設備投資空運NEW上期の乗用車シェア、ＢＹＤが唯一10％超え中国車両統計自動車NEW一汽解放の６月販売、４カ月ぶりマイナス中国吉林車両統計自動車NEW北汽集団の24年上期販売、６％減の77万台中国北京車両統計自動車NEW深セン小漠港のＮＥＶ輸出、累計５万台突破中国深セン車両貿易統計自動車海運NEWバスの安凱、24年上期販売は約７割増中国安徽車両統計自動車NEW貿易統計深セン小漠港のＮＥＶ輸出、累計５万台突破中国深セン車両貿易統計自動車海運NEW６月新車販売2.7％減、４カ月ぶりマイナス中国車両貿易統計自動車NEW上期の精米輸出、３％増の34万トンカンボジア農水貿易統計農林・水産NEW６月パーム油備蓄、4.3％増の183万トンマレーシア農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW５月輸出額3.1％減、２カ月ぶりマイナスフィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガスNEWマルコス政権、投資認可の累計2.7兆ペソフィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW