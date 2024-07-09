農林水産物の通年輸出額、目標５％引き上げ

ベトナム農林水産物の通年輸出額、目標５％引き上げ農水NEW国・地域ベトナム業種農水関連タグベトナム農林・水産統計貿易ＧＤＰ２Ｑ成長率５％台に、エコノミスト５人予測中国経済マクロ経済貿易インフラその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWセーター政権の経済運営は不合格＝地元紙タイ経済マクロ経済政治一般NEW農林水産物の通年輸出額、目標５％引き上げベトナム農水貿易統計農林・水産NEW３Ｑは6.5～７％成長実現を、首相ベトナム経済マクロ経済貿易統計24年成長率７％に上振れも、計画投資省ベトナム経済マクロ経済統計対外債務の返済、23年は前年比９割増ラオス経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制貿易統計テスラ「モデルＹ」、車種別販売１位に韓国車両貿易統計自動車NEWパーム油輸出、前年並みの80万トン見込みタイ農水貿易統計バイオ農林・水産石油・石炭・ガスNEW農林水産物の通年輸出額、目標５％引き上げベトナム農水貿易統計農林・水産NEWコメ輸出量、６月１～21日は15.5万トン超ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW上汽の６月販売26％減、３カ月連続マイナス中国上海車両貿易統計自動車６月の掘削機販売、３カ月連続のプラス中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラント