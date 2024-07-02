小米のＥＶ「ＳＵ７」、６月販売は１万台超

中国北京小米のＥＶ「ＳＵ７」、６月販売は１万台超車両NEW国・地域中国北京業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波小米のＥＶ「ＳＵ７」、６月販売は１万台超中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤがジャマイカ進出、カリブ市場を深耕中国深セン車両自動車NEW理想汽車の２Ｑ販売、26％増の10.8万台中国北京車両統計自動車NEW孚能科技の広州工場、試験生産開始中国広東車両自動車設備投資建設・プラント車部品NEWＥＶ値下げ、市場がさらに停滞＝アナリストタイ車両自動車NEWビンＦの中古ＥＶ販売、ビンＧ会長が新会社ベトナム車両自動車NEW自動車統計小米のＥＶ「ＳＵ７」、６月販売は１万台超中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の２Ｑ販売、26％増の10.8万台中国北京車両統計自動車NEW深中通道、開通24時間で12.5万台通行中国広東運輸統計陸運NEWクレカ高額ユーザー、平均利用額は145万元台湾金融統計金融一般NEW６月の輸出5.1％増 半導体過去最高、ＩＴ品目けん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEWビザ免除で観光業復活、経済回復をけん引タイ経済マクロ経済貿易統計NEW