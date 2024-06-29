【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第５回＞ 豪５月ＣＰＩ強く、ＲＢＡ利上観測高まる

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第５回＞ 豪５月ＣＰＩ強く、ＲＢＡ利上観測高まる経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ６月のＣＰＩ、果物・石油中心に2.4％上昇韓国経済マクロ経済統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第５回＞ 豪５月ＣＰＩ強く、ＲＢＡ利上観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（６月）中国経済マクロ経済【月次リポート】台湾（６月）台湾経済マクロ経済賃金一斉に上昇、物価波及回避へ監視求めるベトナム経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制【月次リポート】マレーシア（６月）マレーシア経済マクロ経済貿易統計30年の車世界シェア、中国が33％に上昇中国車両貿易統計自動車NEW零ホウ、25年にＢシリーズ３車種発売中国浙江車両貿易統計自動車NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第５回＞ 豪５月ＣＰＩ強く、ＲＢＡ利上観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車長城の６月販売、２カ月連続減＝海外は好調中国河北車両貿易統計自動車対中貿易構造が変化、昨年は92年以来の赤字韓国経済マクロ経済貿易統計豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第５回＞ 豪５月ＣＰＩ強く、ＲＢＡ利上観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第５幕＞ 複眼と2007年高値の旅オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第４回＞ ＲＢＡ理事会と米小売に注目オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第４幕＞ 馳せる思いと寄せる波オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第３回＞ 豪４月ＣＰＩ、５カ月ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第３幕＞ 直球ド真ん中と振り子オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制