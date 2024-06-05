ＦＣＶの販売規模が急拡大へ

中国ＦＣＶの販売規模が急拡大へ35年に保有100万台超えかPICK UP車両国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車その他製造電力・ガス・水道統計政策・法律・規制インフラ関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＮＩＯが第３工場を建設、年産100万台へ中国上海車両自動車設備投資ＥＶ値下げ競争、ドイツ高級ブランドも参戦中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信ＦＣＶの販売規模が急拡大へ 35年に保有100万台超えか中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制現代自、米国のエコカー販売が過去最多に韓国車両統計自動車環境現代グロービス、エコプロと廃電池再活用へ韓国車両自動車環境車部品ＬＧと米ＡＤＩ、電池温度測定技術で提携韓国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品自動車統計宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運ＦＣＶの販売規模が急拡大へ 35年に保有100万台超えか中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制現代自、米国のエコカー販売が過去最多に韓国車両統計自動車環境４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務欣旺達のＨＶ用電池、累計100万セット生産中国深セン車両統計自動車その他製造車部品広東工業企業の利益、１～４月は38％増中国広東経済マクロ経済統計その他製造