【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第２回＞ ＲＢＡ利上げ観測剥落

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第２回＞ ＲＢＡ利上げ観測剥落経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ天津の１～４月経済統計、鉱工業は4.8％増中国天津経済マクロ経済統計NEW「６月利上げの可能性は低い」、合庫金台湾金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第２回＞ ＲＢＡ利上げ観測剥落オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW製造業中心に企業の生産堅調 消費は懸念深まる、４月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食成長率予測2.5～3.5％を維持 政府、観光・輸出の回復が原動力香港経済マクロ経済統計７月から最低賃金引き上げ、首相に正式提案ベトナム経済マクロ経済雇用・労務失業率４月失業率3.36％、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW東南アＰＥ投資、１Ｑは国内企業が上位独占シンガポール金融統計金融一般NEW中小企業、コロナ時よりも光熱費支払いに苦戦オーストラリア経済マクロ経済電力・ガス・水道雇用・労務財政NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第２回＞ ＲＢＡ利上げ観測剥落オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW一行ニュース（21日付）中国経済マクロ経済４月の失業率1.1％、若年層が6.9％に急伸タイ経済マクロ経済統計雇用・労務豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第２回＞ ＲＢＡ利上げ観測剥落オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第２幕＞だるまさんと卵オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第１回＞ＦＲＢ議長利上げ否定で市場に安心感オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】新連載 ＜ＳＭＢＣ・第１幕＞３つのスポーツシーンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制