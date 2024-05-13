３月ゴム生産量、前月比９％減の３万トン

マレーシア３月ゴム生産量、前月比９％減の３万トン農水国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア農林・水産統計貿易雇用・労務自動車統計４月の中古車取引15％増、２カ月連続プラス中国車両統計自動車政策・法律・規制東風汽車の４月販売、３カ月ぶりプラス中国湖北車両統計自動車乗用車市場、低・中価格帯の価格競争鮮明に中国車両統計自動車バスの中通客車、４月は2.8倍の1090台中国山東車両統計決算自動車サービス３業種、１Ｑ売上高は同期過去最高台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般その他サービス３月ゴム生産量、前月比９％減の３万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産雇用・労務貿易統計外資の直接投資56％減、落ち込み継続中国経済マクロ経済貿易統計金融一般電動二輪販売、24年は９％減の５千万台予測中国車両貿易統計二輪車政策・法律・規制４月の掘削機販売、３カ月ぶりプラス中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラント金融３業種の中国エクスポージャー、12％減台湾金融統計金融一般証券保険投資拡大が経済成長に寄与 蔡英文政権の８年（１）台湾経済マクロ経済統計不動産社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制電力不足回避へ石炭確保急ぐ 輸入量７割増、夏のピークに備えベトナム経済貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道