広汽集団の４月販売25％減、ＡＩＯＮも苦戦

中国広東広汽集団の４月販売25％減、ＡＩＯＮも苦戦車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波深センの超急速充電施設数、給油所を上回る中国深セン車両自動車その他製造インフラ建設・プラントNEW厦ウ新能、仏オラノと電池リサイクルで協力中国福建製造自動車その他製造建設・プラント車部品NEW吉利系ＰＵＴの雷達、海外販売を強化中国浙江車両貿易自動車NEWトヨタの４月販売27％減、価格競争響く中国車両統計自動車NEW習氏ハンガリー初訪問、親ロ姿勢鮮明中国政治自動車インフラ政治一般政策・法律・規制NEW広汽集団の４月販売25％減、ＡＩＯＮも苦戦中国広東車両統計自動車NEW自動車統計トヨタの４月販売27％減、価格競争響く中国車両統計自動車NEW広汽集団の４月販売25％減、ＡＩＯＮも苦戦中国広東車両統計自動車NEW江淮汽車の４月販売、３カ月連続マイナス中国安徽車両貿易統計自動車NEW福田汽車の４月販売、１割減の4.5万台中国北京車両統計自動車NEW４月の輸出1.5％増 ２カ月ぶりプラス、車・ＩＣ好調中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造紙・パルプ機械石油・石炭・ガス車部品NEW４月の自動車産業、生産と輸出が増加韓国車両統計自動車NEW