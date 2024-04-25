酷暑と地政学的混乱にインフレ懸念、準備銀

インド酷暑と地政学的混乱にインフレ懸念、準備銀経済国・地域インド業種経済関連タグインド自動車その他製造金融一般石油・石炭・ガスマクロ経済統計環境政治一般選挙軍事社会一般ＣＰＩ広西のＧＤＰ、１～３月は3.1％成長中国広西経済マクロ経済統計設備投資広東省のＧＤＰ、１～３月は4.4％成長中国広東経済マクロ経済統計【つれづれルピア】ルピア安進展インドネシア経済マクロ経済金融一般酷暑と地政学的混乱にインフレ懸念、準備銀インド経済マクロ経済統計自動車その他製造石油・石炭・ガス金融一般社会一般環境政治一般軍事選挙雲南省のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国雲南経済マクロ経済統計３月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計ＧＤＰ対ＧＤＰ債務比率の上昇続く、成長鈍化で中国経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国貴州経済マクロ経済統計安徽省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計雲南省のＧＤＰ、１～３月は4.6％成長中国雲南経済マクロ経済統計陝西のＧＤＰ、１～３月は4.2％成長中国陝西経済マクロ経済貿易統計広西のＧＤＰ、１～３月は3.1％成長中国広西経済マクロ経済統計設備投資自動車統計１Ｑの自動車輸出、アジア向けが全体の36％中国車両貿易統計自動車【中国自動車白書】東風汽車 販売伸び悩み、挽回へ巨額投資中国車両統計自動車設備投資車部品１～３月の輸入車４％減、日本車は６割増中国車両貿易統計自動車陝西のＧＤＰ、１～３月は4.2％成長中国陝西経済マクロ経済貿易統計中国ブランド推しが拡大へ 市場規模は28年に３兆元超え中国経済マクロ経済統計自動車電機その他製造小売り広西のＧＤＰ、１～３月は3.1％成長中国広西経済マクロ経済統計設備投資