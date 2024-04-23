【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第１回＞ＦＲＢ議長利上げ否定で市場に安心感

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第１回＞ＦＲＢ議長利上げ否定で市場に安心感経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩその他のニュース（８日付）台湾経済マクロ経済NEW堅調な労働市場がインフレ圧力に＝ＲＢＡオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第１回＞ＦＲＢ議長利上げ否定で市場に安心感オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW山西のＧＤＰ、１～３月は1.2％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済４月ＣＰＩ上昇率1.95％、２カ月連続縮小台湾経済マクロ経済統計失業率国有企業が就活市場で大人気 景気低迷で大学生が安定求める中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW３月失業率3.9％に悪化、２カ月ぶり上昇フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW堅調な労働市場がインフレ圧力に＝ＲＢＡオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第１回＞ＦＲＢ議長利上げ否定で市場に安心感オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（４月）マレーシア経済マクロ経済豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第１回＞ＦＲＢ議長利上げ否定で市場に安心感オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】新連載 ＜ＳＭＢＣ・第１幕＞３つのスポーツシーンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制