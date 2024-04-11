【地方羅針盤】広東省東莞市

中国広東【地方羅針盤】広東省東莞市経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載地方羅針盤自動車統計広東省の輸出額、１～３月は９％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW海南省の輸出額、１～３月は２割増中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW広州交易会、初日６万人来場＝前回比19％増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW１Ｑのスマホ世界シェア、伝音が４位維持中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW【地方羅針盤】広東省東莞市中国広東経済マクロ経済統計NEW１Ｑの二輪・三輪車販売、14％減の418万台中国車両貿易統計自動車二輪車NEW貿易統計広東省の輸出額、１～３月は９％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW海南省の輸出額、１～３月は２割増中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW広州交易会、初日６万人来場＝前回比19％増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW１Ｑのスマホ世界シェア、伝音が４位維持中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW【地方羅針盤】広東省東莞市中国広東経済マクロ経済統計NEW１Ｑの二輪・三輪車販売、14％減の418万台中国車両貿易統計自動車二輪車NEW地方羅針盤【地方羅針盤】広東省東莞市中国広東経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】遼寧省瀋陽市中国遼寧経済マクロ経済統計【地方羅針盤】四川省成都市中国四川経済マクロ経済統計【地方羅針盤】浙江省杭州市中国浙江経済マクロ経済統計【地方羅針盤】河北省唐山市中国河北経済マクロ経済統計【地方羅針盤】吉林省長春市中国吉林経済マクロ経済統計