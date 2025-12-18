【地方羅針盤】広西チワン族自治区南寧市

中国広西【地方羅針盤】広西チワン族自治区南寧市経済NEW国・地域中国広西業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載地方羅針盤地方羅針盤【地方羅針盤】広西チワン族自治区南寧市中国広西経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】浙江省嘉興市中国浙江経済マクロ経済統計【地方羅針盤】江西省南昌市中国江西経済マクロ経済統計【地方羅針盤】貴州省貴陽市中国貴州経済マクロ経済統計【地方羅針盤】広東省仏山市中国広東経済マクロ経済統計【地方羅針盤】浙江省紹興市中国浙江経済マクロ経済統計中国の最新ニューステイクオフ：チーン。スマホに届いた…中国社会社会一般１～９月のトレカ取引21％増、ポケモン首位中国媒体統計ＩＴ一般娯楽メディア社会一般小売りNEW中国、ＥＵ産豚肉に関税＝最大19％中国食品貿易自動車食品・飲料農林・水産政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事香港マニングスが本土市場撤退PICK UP商業決算ＩＴ一般保健医療医薬品小売りNEW台湾データ拠点は発電所の周辺にPICK UP公益ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ポスコと現代製鉄がタッグPICK UP鉄鋼自動車鉄鋼・金属NEW各国・地域のトップ記事一覧へ