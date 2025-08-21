【地方羅針盤】広東省仏山市

中国広東【地方羅針盤】広東省仏山市経済国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載地方羅針盤自動車統計貴州の１～７月経済統計、鉱工業は8.7％増中国貴州経済マクロ経済統計天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増中国天津経済マクロ経済統計深センの輸出額、１～７月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計【地方羅針盤】広東省仏山市中国広東経済マクロ経済統計世界のＮＥＶ販売台数、25年は21％増予想台湾車両統計自動車環境７月新車販売、国民車に明暗 首位プロドゥアは４％増の3.3万台マレーシア車両統計自動車地方羅針盤【地方羅針盤】広東省仏山市中国広東経済マクロ経済統計【地方羅針盤】浙江省紹興市中国浙江経済マクロ経済統計【地方羅針盤】天津市中国天津経済マクロ経済統計【地方羅針盤】山東省煙台市中国山東経済マクロ経済統計【地方羅針盤】安徽省合肥市中国安徽経済マクロ経済統計【地方羅針盤】広東省深セン市中国深セン経済マクロ経済統計中国の最新ニュース１～７月の財政収入、今年初のプラス計上中国経済マクロ経済貿易統計自動車不動産財政天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増中国天津経済マクロ経済統計小鵬、中間期は赤字７割縮小＝黒字化視野に中国広東車両決算自動車各国・地域のトップ記事香港飲用水ブランド偽装の波紋拡大PICK UP社会食品・飲料社会一般事件政策・法律・規制韓国上場企業の２Ｑ営業益4.8％減PICK UP経済マクロ経済決算タイ車生産基盤で地域航空ハブへ運輸空運各国・地域のトップ記事一覧へ