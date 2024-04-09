２月経常黒字2.6兆円、貿易赤字半減で

日本２月経常黒字2.6兆円、貿易赤字半減で経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本自動車マクロ経済統計貿易自動車統計トヨタの３月販売3.1％減、値引き競争影響中国車両統計自動車NEW北汽新能源の３月販売、３割減の7389台中国北京車両統計自動車NEW日産の３月販売10％増、２カ月ぶりプラス中国車両統計自動車NEW長安汽車の３月販売、5.7％増の25.9万台中国重慶車両貿易統計自動車NEW上海市の携帯普及率、１人1.8台で全国一中国上海ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEWしぼむ投資、中国が存在感 ＦＤＩ認可額は４年連続で減少ミャンマー経済マクロ経済統計自動車電機その他製造電力・ガス・水道設備投資NEW貿易統計長安汽車の３月販売、5.7％増の25.9万台中国重慶車両貿易統計自動車NEW２月経常黒字2.6兆円、貿易赤字半減で日本経済マクロ経済貿易統計自動車NEW重慶の１～２月経済統計、鉱工業は8.7％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計１～２月のサービス貿易、23％増の1.2兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光奇瑞の３月新車販売、45％増の18.2万台中国安徽車両貿易統計自動車３月ＰＭＩは上昇、３カ月ぶり楽観圏香港経済マクロ経済貿易統計