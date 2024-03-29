【ラオス経済通信】輸出企業の外貨管理を強化　第193回

ラオス【ラオス経済通信】輸出企業の外貨管理を強化 第193回経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグ中国韓国ラオス金融一般陸運鉱業マクロ経済貿易政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載ラオス経済通信ラオス経済通信【ラオス経済通信】輸出企業の外貨管理を強化 第193回ラオス経済マクロ経済貿易鉱業金融一般陸運雇用・労務政策・法律・規制NEW【ラオス経済通信】ウドムサイ県で太陽光発電事業を開始 第192回ラオス経済マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道陸運空運社会一般【ラオス経済通信】越境石炭ベルトコンベアーを建設へ 第191回ラオス経済マクロ経済貿易自動車石油・石炭・ガス鉱業インフラ陸運観光娯楽政策・法律・規制【ラオス経済通信】アジア開銀が経済成長予測を下方修正 第190回ラオス経済マクロ経済統計石油・石炭・ガス倉庫空運観光環境政策・法律・規制【ラオス経済通信】第６回国民議会が開催 第189回ラオス経済マクロ経済統計自動車農林・水産鉱業電力・ガス・水道金融一般建設・プラント観光環境政策・法律・規制財政【ラオス経済通信】運命共同パートナーの新行動計画に署名 第188回ラオス経済マクロ経済貿易インフラ環境政治一般政策・法律・規制外交