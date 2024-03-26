飲食品産業、23年成長率は4.47％＝産業相

インドネシア飲食品産業、23年成長率は4.47％＝産業相食品NEW国・地域インドネシア業種食品関連タグインドネシア食品・飲料マクロ経済統計貿易設備投資ＧＤＰ今年の経済成長率は３％超え、国発会トップ台湾経済マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW１Ｑ成長率は6.1％、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済NEW飲食品産業、23年成長率は4.47％＝産業相インドネシア食品マクロ経済貿易統計食品・飲料設備投資NEWＧＤＰ成長率6.1％と民間予測、１～３月フィリピン経済マクロ経済NEW製造業向け賃貸用地、需要増 24年末に1600万平方フィート到達インド建設マクロ経済統計自動車二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ金融一般設備投資証券不動産建設・プラント雇用・労務車部品NEW幸福度ランキング、香港は86位に低下香港社会統計社会一般貿易統計山東の１～２月経済統計、鉱工業は9.4％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW１～２月の輸入車３％減、日本からが最多中国車両貿易統計自動車NEW【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW２月の輸出0.8％減、５カ月ぶりマイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW２月の輸出は3.6％増、米国向けが好調タイ経済マクロ経済貿易統計NEWカナダとの２国間貿易、ＣＰＴＰＰで25％増マレーシア経済貿易統計電子・コンピューター電機鉄鋼・金属その他製造農林・水産環境NEW