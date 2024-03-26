【香港・マカオ経済統計】２月

香港【香港・マカオ経済統計】２月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計山東の１～２月経済統計、鉱工業は9.4％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW１～２月の輸入車３％減、日本からが最多中国車両貿易統計自動車NEW【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW２月の輸出0.8％減、５カ月ぶりマイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW２月の輸出は3.6％増、米国向けが好調タイ経済マクロ経済貿易統計NEWカナダとの２国間貿易、ＣＰＴＰＰで25％増マレーシア経済貿易統計電子・コンピューター電機鉄鋼・金属その他製造農林・水産環境NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】2023年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り