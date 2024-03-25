米23年経常赤字124兆円、輸入縮小で15.7％減

米国米23年経常赤字124兆円、輸入縮小で15.7％減経済NEW国・地域米国業種経済関連タグ日本米国統計貿易ＧＤＰ下期も消費者の購買力回復せず＝雇用者連盟タイ経済マクロ経済NEW政策金利、年内は３％維持＝フィッチ予測マレーシア金融マクロ経済金融一般NEW財務相、経済成長予測の下方修正示唆フィリピン経済マクロ経済政治一般財政NEW日用消費財支出、24年0.4％増に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計NEW米23年経常赤字124兆円、輸入縮小で15.7％減米国経済貿易統計NEW世界幸福度ランキング、５ランク低下の30位シンガポール社会統計社会一般貿易統計天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW【フィリピン為替情報】ペソは安値、米に根強いインフレ圧力フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEWＮＺ２月貿易収支、輸入増で赤字大幅拡大ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW米23年経常赤字124兆円、輸入縮小で15.7％減米国経済貿易統計NEW河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計