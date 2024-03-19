国民車２社の明暗分かれる

マレーシア国民車２社の明暗分かれるプロドゥア9.5％増、２月新車販売PICK UP車両国・地域マレーシア業種車両関連タグ中国マレーシア日本自動車車部品統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、ブラジル工場建設に追加投資中国深セン車両自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品米エヌビディア、中国ＮＥＶ企業と提携拡大中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品サムスン米工場、46ミリ円筒形電池生産か韓国車両自動車車部品ルノーが環境車用に工場転換 最大1680億円、販売低迷打開へ韓国車両自動車日本車ショールームが激減 約100カ所が中国ＥＶにくら替えタイ車両自動車更新国民車２社の明暗分かれる プロドゥア9.5％増、２月新車販売マレーシア車両統計自動車車部品自動車統計北京の１～２月経済統計、鉱工業は6.4％増中国北京経済マクロ経済統計浙江の１～２月経済統計、鉱工業は11.4％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計上海の１～２月経済統計、鉱工業は1.3％増中国上海経済マクロ経済貿易統計国民車２社の明暗分かれる プロドゥア9.5％増、２月新車販売マレーシア車両統計自動車車部品23年の家計債務残高、過去５年で最高にマレーシア経済マクロ経済統計金融一般今年の値下げ車種、３カ月間で23年の半数に中国車両統計自動車