２月の新車販売２割減

中国２月の新車販売２割減春節影響、輸出は伸び維持PICK UP車両国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車小売り統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波独ヴィテスコが天津に生産拠点、12億元投資中国天津車両自動車設備投資建設・プラント車部品ＥＶ高合がライブコマース、生き残り模索中国上海車両自動車ＩＴ一般小売り五菱の商用車「揚光」、新モデル発売中国広西車両統計自動車東風汽車の２月販売、32.5％減の10.4万台中国湖北車両統計決算自動車２月の新車販売２割減 春節影響、輸出は伸び維持中国車両貿易統計自動車小売りＬＧエナジーとクアルコム、ＢＭＳで協力韓国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品自動車統計五菱の商用車「揚光」、新モデル発売中国広西車両統計自動車２月の新車販売２割減 春節影響、輸出は伸び維持中国車両貿易統計自動車小売り東風汽車の２月販売、32.5％減の10.4万台中国湖北車両統計決算自動車広東自貿区へのＦＤＩ、23年は42億米ドル中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車設備投資中国社の世界車載電池シェア、１月は65％中国車両統計自動車その他製造車部品１月東南ア車生産34.5万台、６カ月連続減ASEAN車両統計自動車貿易統計広東自貿区へのＦＤＩ、23年は42億米ドル中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車設備投資２月の新車販売２割減 春節影響、輸出は伸び維持中国車両貿易統計自動車小売り日本の中古車輸出、ミャンマー向け実質７万台にミャンマー車両貿易統計自動車１～２月のＦＤＩは13億米ドル、４割が中国カンボジア経済統計設備投資23年の貿易規模、3.5％増の155億米ドルラオス経済貿易統計２月パーム油備蓄、５％減の192万トンマレーシア農水統計農林・水産