ＧＤＰ、10～12月は8.4％増

インドＧＤＰ、10～12月は8.4％増個人消費や官民投資が全体けん引PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ環境設備投資雇用・労務政治一般選挙社会一般ＣＰＩ太陽光発電の24年新設、前年超えの220ＧＷ中国公益統計その他製造電力・ガス・水道設備投資NEW24年ＧＤＰ成長予測は3.43％ 22年以降で最高、ＣＰＩは1.85％台湾経済マクロ経済統計NEW２月消費者物価、前月比１％上昇ベトナム経済マクロ経済統計NEWネット通販の台頭、消費者は3500＄得＝分析オーストラリア商業マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般小売りNEWＧＤＰ、10～12月は8.4％増 個人消費や官民投資が全体けん引インド経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資社会一般環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙NEW豪１月ＣＰＩ、3.4％上昇 低水準続くも家賃上昇は高止まりオーストラリア経済マクロ経済統計不動産建設・プラントＧＤＰ24年ＧＤＰ成長予測は3.43％ 22年以降で最高、ＣＰＩは1.85％台湾経済マクロ経済統計NEW１月の鉱工業生産2.9％減、16カ月連続縮小タイ製造統計その他製造NEW財政赤字の対ＧＤＰ比、23年6.2％に低下フィリピン経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWニトリ、比に４月進出へ 高成長市場の需要取り込みフィリピン商業マクロ経済ＩＴ一般設備投資その他サービス不動産小売りNEW本日のオーストラリア１行情報（２月29日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW豪４Ｑ設備投資0.8%増、金利安定で予測超えオーストラリア経済マクロ経済統計設備投資NEW貿易統計商用車業況回復、企業が増益 昨年需要戻る、今後の鍵は輸出中国車両貿易統計自動車石油・石炭・ガスインフラ陸運環境政策・法律・規制NEW１月の香港ドル預金0.6％減、元建ては増加香港金融統計金融一般NEW台湾の経済自由度、世界４位を維持台湾経済マクロ経済統計NEW24年ＧＤＰ成長予測は3.43％ 22年以降で最高、ＣＰＩは1.85％台湾経済マクロ経済統計NEW１～２月輸出19％増、アパレルも復調ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW23年投資認可額、過去最高に 電気・電子好調で製造業８割増マレーシア経済マクロ経済統計その他製造鉱業設備投資その他サービスNEW