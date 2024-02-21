重慶市、26年までに燃料電池車2000台普及へ

中国重慶重慶市、26年までに燃料電池車2000台普及へ車両国・地域中国重慶業種車両関連タグ中国自動車陸運統計政策・法律・規制インフラ環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波五菱の新型電池搭載商用車、予約販売を開始中国広西車両自動車車部品重慶市、26年までに燃料電池車2000台普及へ中国重慶車両統計自動車インフラ陸運環境政策・法律・規制北汽とファーウェイ、ＥＶ車種を今年投入中国北京車両自動車ＩＴ一般新エネ車が低価格帯で攻勢 10万元以下続々、ガソリン車苦境中国車両自動車その他製造車部品再生エネＥＡ、プーケットのＥＶ化推進タイ公益自動車電力・ガス・水道陸運空運環境自動車研と企業２社、ＥＶ関連技術で提携マレーシア車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機政策・法律・規制自動車統計重慶市、26年までに燃料電池車2000台普及へ中国重慶車両統計自動車インフラ陸運環境政策・法律・規制中通客車の１月販売、８割増の853台中国山東車両統計自動車陸運24年の輸出は２～３％増＝ＵＴＣＣ予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制債務者の11％が救済に登録、周辺国より高率タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制23年税収４％減、関税局が目標割れカンボジア経済統計政策・法律・規制財政１月新車販売、前年同月比31％増の6.5万台マレーシア車両統計自動車