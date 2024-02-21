２月の景気楽観指数、３カ月連続上昇

台湾２月の景気楽観指数、３カ月連続上昇経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＧＤＰ山東の鉱工業生産、5.5％以上の増加目標中国山東経済マクロ経済政策・法律・規制２月の景気楽観指数、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計カシコン、24年ＧＤＰ予測2.6％に下方修正タイ経済マクロ経済首相「経済は重要局面、早期の利下げを」タイ経済マクロ経済政策・法律・規制債務者の11％が救済に登録、周辺国より高率タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制24年の輸出は２～３％増＝ＵＴＣＣ予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制貿易統計スマホパネルの23年世界出荷、中国が７割に中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造11～１月の失業率2.9％、４期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務２月の景気楽観指数、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計24年の輸出は２～３％増＝ＵＴＣＣ予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー徴兵制をタイ警戒 大量流入、首相「正規なら歓迎」ミャンマー経済マクロ経済統計観光雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交23年税収４％減、関税局が目標割れカンボジア経済統計政策・法律・規制財政