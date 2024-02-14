24年の失業率は3.4％、シンクタンクが予測

マレーシア24年の失業率は3.4％、シンクタンクが予測経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計雇用・労務失業率24年の失業率は3.4％、シンクタンクが予測マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW10～12月の都市部失業率6.5％、前期から改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW12月の失業率3.3％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務諮問評議会、大統領に雇用促進を確約フィリピン経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療雇用・労務政策・法律・規制ＮＺで求人減、経済減速で企業は採用に慎重ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務パキスタン総選挙が開票へ、与党優勢パキスタン政治マクロ経済社会一般政治一般選挙貿易統計中小企業景況感、１月は２カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済統計NEWデジタル赤字拡大、業界が政府に対応要請タイＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW１月パーム油備蓄、11.8％減の202万トンマレーシア農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW24年の失業率は3.4％、シンクタンクが予測マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW12月ゴム生産量、前月比１％減の３万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産補助金対象食用油、24年販売量は１％増予想インドネシア食品統計食品・飲料政策・法律・規制財政