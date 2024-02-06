ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）３カ国で伸びが鈍化経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で伸びが鈍化ASEAN経済マクロ経済統計NEW１月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から減速インド経済マクロ経済統計小売り【フィリピン為替情報】ペソは堅調に推移、ＧＤＰなど材料フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制スーパー拠出上限引き上げへ、賃金上昇でオーストラリア金融マクロ経済金融一般社会一般江蘇のＣＰＩ、１月は0.8％下落中国江蘇経済マクロ経済統計北京の１月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国北京経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で伸びが鈍化ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ７％減の32万台、２カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、フィリピン２桁減続くASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 13％減、８カ月連続で前年割れASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ５カ国で伸び鈍化、タイは下げ幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％減の29万台、４カ国マイナスASEAN車両統計自動車