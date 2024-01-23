NNA ASIA

サービス案内
    シンガポール

    コアインフレが15年ぶり高水準

    23年通年、娯楽・文化など上昇で
    PICK UP
    経済
    国・地域
    シンガポール
    業種
    経済
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジア物価動向

    ＣＰＩ

    自動車統計

    貿易統計