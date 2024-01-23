24年のインフレ率、最大で1.7％上昇も

タイ24年のインフレ率、最大で1.7％上昇も経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向12月のＣＰＩ上昇率2.4％、伸び幅0.2Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW台電「値上げ計画なし」、政府支援獲得へ台湾公益電力・ガス・水道NEW24年のインフレ率、最大で1.7％上昇もタイ経済マクロ経済NEW23年の通年インフレ率は2.5％に、統計局マレーシア経済マクロ経済統計その他サービス小売り外食・飲食NEW水道料金引き上げか、２カ月内に結論香港公益電力・ガス・水道政策・法律・規制財政遼寧省のＣＰＩ、12月は0.4％下落中国遼寧経済マクロ経済統計ＣＰＩ四川省、24年経済成長目標は「６％前後」中国四川経済マクロ経済統計インフラ政策・法律・規制NEW山東のＧＤＰ、23年は6.0％成長＝目標超え中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW湖南の23年ＧＤＰ、4.6％成長＝目標下回る中国湖南経済マクロ経済統計NEW天津のＧＤＰ、23年は4.3％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW遼寧のＧＤＰ、23年は5.3％成長＝目標達成中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW重慶市のＧＤＰ、23年は6.1％成長中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW