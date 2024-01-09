ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月）４％減の29万台、４カ国マイナス車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計トヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減中国車両統計自動車ＢＹＤの23年販売、初の世界10強入り中国車両統計自動車海馬汽車の23年販売、15％増の2.8万台中国海南車両統計自動車政策・法律・規制財政ボルボの23年中華圏販売、過去最高18万台中国車両統計自動車日産の新車販売、23年は16％減＝５年連続中国車両統計自動車バスの安凱、23年販売は７年ぶりプラス中国安徽車両統計自動車グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％減の29万台、４カ国マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） フィリピンやインドネシアが不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出額の前年割れ続くASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） ４カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） ４％減の28万台、主要市場で下げ幅縮小シンガポール車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月） インドネシアなどが不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計