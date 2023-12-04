小売市場、物価高でも底堅く

マレーシア小売市場、物価高でも底堅く７～９月は2.7％増、購買力に懸念もPICK UP商業国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシア食品・飲料小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向小売市場、物価高でも底堅く ７～９月は2.7％増、購買力に懸念もマレーシア商業マクロ経済統計食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食11月消費者物価、2.86％上昇 伸び加速、食料価格が押し上げインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料コメ価格、過去17年で最高の１トン５万円にタイ農水貿易農林・水産来年１～４月の電気料金、引き上げへタイ公益電力・ガス・水道政策・法律・規制11月のＣＰＩ、前年比3.5％上昇ベトナム経済マクロ経済統計生産者物価、10月は0.3％下落フィリピン経済マクロ経済統計その他製造卸売りＧＤＰ24年も政策金利低下、0.2Ｐ引き下げか中国経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制その他のニュース（４日付）台湾経済マクロ経済小売市場、物価高でも底堅く ７～９月は2.7％増、購買力に懸念もマレーシア商業マクロ経済統計食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食首都圏周辺州、22年ＧＤＰ成長率7.8％フィリピン経済マクロ経済統計その他製造インフラ建設・プラント「地方の消費掘り起こす」 財閥ＳＭ社長、安定成長見込みフィリピン商業マクロ経済インフラ金融一般不動産政策・法律・規制小売り財閥ＳＭ社長、日本の先進技術に着目フィリピン商業マクロ経済貿易石油・石炭・ガス鉱業インフラ金融一般不動産環境政策・法律・規制小売り更新