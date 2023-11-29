ASEAN【マクロ経済ウオッチ】第９回輸出回復とエレクトロニクス市況の好転経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチＧＤＰ住宅開発投資、24年は対ＧＤＰ比６％割れ中国建設マクロ経済統計設備投資不動産建設・プラントNEW【動く台湾経済】今年の台湾経済状況と来年の見通し 第235回台湾経済マクロ経済NEWビザ免除も中国人客戻らず 「危険な国」の印象、定着の恐れタイ観光統計観光事件NEW24年成長率予測、5.5％有力＝政府系研究所ベトナム経済マクロ経済統計NEWクアンナム省、23年成長率はマイナス8.25％ベトナム経済マクロ経済統計NEW【マクロ経済ウオッチ】第９回 輸出回復とエレクトロニクス市況の好転ASEAN経済マクロ経済統計NEWＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチ【マクロ経済ウオッチ】第９回 輸出回復とエレクトロニクス市況の好転ASEAN経済マクロ経済統計NEW【マクロ経済ウオッチ】第８回 通貨と景気に板挟みの金融政策シンガポール経済マクロ経済統計【マクロ経済ウオッチ】第７回 資源インフレは再燃するのかシンガポール経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第６回 ＡＳＥＡＮの景気減速にみる世界の在庫循環ASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第５回 財輸出低迷の裏で改善する経常収支シンガポール経済マクロ経済貿易観光【マクロ経済ウオッチ】第４回 中国にＡＳＥＡＮの輸出けん引を期待できるのかシンガポール経済マクロ経済