明治傘下の製薬会社、100％出資子会社を設立

シンガポール明治傘下の製薬会社、100％出資子会社を設立日系企業進出医薬NEW国・地域シンガポール業種医薬関連タグシンガポール日本保健医療関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出芝浦電子、上海に温度センサーの販社中国上海製造電子・コンピューターその他製造機械NEW明治傘下の製薬会社、100％出資子会社を設立シンガポール医薬保健医療NEW生産設備の進和、ベトナム法人設立を決定ベトナム製造その他製造機械卸売りＷＡＳＨハウス、青島に子会社設立中国山東サービス電機機械その他サービス衣料HUMAN MADE、上海に現法中国上海商業繊維小売り精工技研、河南に光通信部品会社設立中国河南製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造シンガポールの最新ニュース物流ＧＫＥの資材部門分社化、原則承認シンガポール運輸証券倉庫陸運NEW新規配車サービス２社、正式な事業免許取得シンガポール運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制テイクオフ：生鮮食品などを取り扱う…シンガポール社会社会一般各国・地域のトップ記事中国【中国で勝ち抜く】生成ＡＩ導入の機運高まる独自PICK UPＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス社会一般NEW香港河套協力区、香港園区が開園PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般バイオ不動産政策・法律・規制NEW台湾26年の日系昇給率3.1％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ