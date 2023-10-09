ＥＶ零ホウの９月販売、43％増の1.6万台

中国浙江ＥＶ零ホウの９月販売、43％増の1.6万台車両NEW国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＥＶ零ホウの９月販売、43％増の1.6万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの９月販売、44％増の1.6万台中国上海車両統計自動車NEW小鵬の新車販売、15カ月ぶりの1.5万台超え中国広東車両統計自動車NEW理想汽車の９月販売、過去最高の3.6万台中国北京車両統計自動車NEW上海汽車の９月販売、6.8％減の48.2万台中国上海車両貿易統計自動車NEW日本メーカー、新モデル・価格で中ＥＶ対抗タイ車両自動車NEW自動車統計ＥＶ零ホウの９月販売、43％増の1.6万台中国浙江車両統計自動車NEW重慶の１～８月経済統計、鉱工業は6.3％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEWＮＩＯの９月販売、44％増の1.6万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の９月販売、過去最高の3.6万台中国北京車両統計自動車NEW上海汽車の９月販売、6.8％減の48.2万台中国上海車両貿易統計自動車NEW小鵬の新車販売、15カ月ぶりの1.5万台超え中国広東車両統計自動車NEW