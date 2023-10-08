ＢＹＤの９月販売、５カ月連続で最多更新

中国深センＢＹＤの９月販売、５カ月連続で最多更新車両NEW国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計奇瑞の１～９月販売、前年超えの125万台に中国安徽車両統計自動車NEW江鈴汽車の１～９月販売、７％増の22.1万台中国江西車両統計自動車NEWＢＹＤの９月販売、５カ月連続で最多更新中国深セン車両貿易統計自動車NEW長城汽車の９月販売、３割増の12万台中国河北車両統計自動車NEW長安汽車の９月販売、１割増の23.7万台中国重慶車両統計自動車NEW韓国の基盤産業、外国人従事者が１割韓国経済マクロ経済統計その他製造NEW貿易統計貴州省の輸出額、１～８月は20.6％増中国貴州経済マクロ経済貿易統計NEWＢＹＤの９月販売、５カ月連続で最多更新中国深セン車両貿易統計自動車NEW国境貿易額4.83兆円へ、商務省が目標タイ経済マクロ経済貿易統計陸運政策・法律・規制NEWＵＴＣＣ、デジタル通貨見直しを提言タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW首相の５％成長目標、専門家は懐疑的タイ経済マクロ経済貿易統計観光政策・法律・規制財政小売りNEW国内の医療機器、国産品シェアは25％以下インドネシア医薬貿易統計保健医療その他製造NEW