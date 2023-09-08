【フィリピン為替情報】ペソは底堅く、ドル高・中国景気懸念で

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソは底堅く、ドル高・中国景気懸念で金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済統計貿易政策・法律・規制政治一般外交関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＣＰＩ８月のＣＰＩ、２カ月ぶり上昇中国経済マクロ経済統計食品・飲料その他製造石油・石炭・ガスその他サービス観光娯楽NEW広東省の８月ＣＰＩ、３カ月ぶりのプラス中国広東経済マクロ経済統計NEW【フィリピン為替情報】ペソは底堅く、ドル高・中国景気懸念でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW８月ＣＰＩは2.52％上昇、７カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計３割以上の世帯に物価高影響、政府調査ベトナム経済マクロ経済統計23年の経済成長率予測、1.0％に下方修正シンガポール経済マクロ経済統計失業率７月の失業率3.4％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月失業率4.8％、２カ月連続で悪化フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【フィリピン為替情報】ペソは底堅く、ドル高・中国景気懸念でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ＮＳＷ企業、約４分の１が人員削減を計画オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務高インフレ、政府・準備銀コロナ支援が原因かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制貿易統計８月の掘削機販売27.5％減、内外需低迷中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW広汽集団の８月販売、２カ月連続のマイナス中国広東車両貿易統計自動車NEW２Ｑサービス業収益指数、５業種が２桁上昇香港サービスマクロ経済貿易統計金融一般証券保険卸売りその他サービス倉庫陸運海運空運観光小売り外食・飲食NEW８月の輸出額７％減、12カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済貿易統計NEW７月の経常収支、35.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月ゴム生産量、前月比５％減の2.9万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産NEWフィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソは底堅く、ドル高・中国景気懸念でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW【フィリピン為替情報】ペソ安値水準続く、景気減速に懸念フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制財政【フィリピン為替情報】ペソは下落、日銀の政策修正を受けドル高フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは約３カ月ぶり高値、米利上げ観測後退でフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般【フィリピン為替情報】アジア通貨でペソ相対的に強く、中銀のタカ派維持でフィリピン金融金融一般証券政策・法律・規制