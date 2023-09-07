８月輸出額、４カ月マイナス

中国８月輸出額、４カ月マイナス8.8％減、日本からの輸入不振PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本ロシアASEAN米国欧州自動車車部品食品・飲料繊維鉄鋼・金属農林・水産精密機器紙・パルプ機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計トヨタの８月販売、6.6％減の17.6万台中国車両統計自動車NEW北汽新能源の８月販売、２カ月ぶりプラス中国北京車両統計自動車NEW江淮汽車の中間期は黒字転換、輸出が伸び中国安徽車両統計決算自動車NEW日産の８月新車販売、29％減の6.5万台中国車両統計自動車NEWテスラ上海工場、累計生産200万台に到達中国上海車両統計自動車NEW８月輸出額、４カ月マイナス 8.8％減、日本からの輸入不振中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW貿易統計８月輸出額、４カ月マイナス 8.8％減、日本からの輸入不振中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW今年の石炭生産量、当初計画の10～15％増もインドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制NEW豪７月貿易黒字、輸出減響き17カ月来低水準オーストラリア経済貿易統計石油・石炭・ガス鉱業観光NEW重慶の１～７月経済統計、鉱工業は4.2％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計長城汽車の８月販売、29％増の11.4万台中国河北車両貿易統計自動車２Ｑの港湾貨物取扱量、マイナス幅が急拡大香港運輸貿易統計海運