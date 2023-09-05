【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間

オーストラリア【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ８月ＣＰＩは2.52％上昇、７カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計NEW３割以上の世帯に物価高影響、政府調査ベトナム経済マクロ経済統計NEW23年の経済成長率予測、1.0％に下方修正シンガポール経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW８月ＣＰＩ3.4％上昇、猛暑で農産物上がる韓国経済マクロ経済統計８月消費者物価5.3％上昇、伸び再拡大フィリピン経済マクロ経済統計ＧＤＰ23年の経済成長率予測、1.0％に下方修正シンガポール経済マクロ経済統計NEW豪ＧＤＰ、予測上回る0.4％増 成長減速懸念の声もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資NEW【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW２ＱのＧＤＰ伸び率0.6％、純輸出が増加韓国経済マクロ経済統計インフラ整備「30年遅れ」 21兆円事業で挽回、長期計画もフィリピン経済マクロ経済統計インフラ政治一般政策・法律・規制昨年度成長率、消費減で２％未満の予想オーストラリア経済マクロ経済統計失業率【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEWＮＳＷ企業、約４分の１が人員削減を計画オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務高インフレ、政府・準備銀コロナ支援が原因かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制経済社会開発委、中国経済減速に懸念表明タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制７月の失業率1.2％、24歳以下が6.9％に悪化タイ経済マクロ経済統計雇用・労務消費・観光など好調、輸出は低迷続く＝中銀タイ経済マクロ経済統計金融一般ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】待ちに待たされ待ち疲れオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】三色織り成す豪ドル安オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】弱き者、再び弱くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制