【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＣＰＩ上海のＣＰＩ、７月は0.4％上昇＝伸び拡大中国上海経済マクロ経済統計NEW浙江の７月ＣＰＩ、２カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計NEW23年成長率は４～５％見込み 政府最新予測、上下振れ幅を圧縮香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制財政NEW江蘇の７月ＣＰＩ、約３年ぶりのマイナス中国江蘇経済マクロ経済統計広東省の７月ＣＰＩ、２カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計ＧＤＰ23年成長率は４～５％見込み 政府最新予測、上下振れ幅を圧縮香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW２Ｑ成長率0.5％に引き下げ 通年見通し、上限を下方修正シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制財政NEW韓国の23年成長率1.5％、ＫＤＩが据え置き韓国経済マクロ経済統計家計向けの不良債権、４兆円を突破タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制23年小売売上高予測は15％を維持＝ＭＩＤＦマレーシア商業マクロ経済統計卸売り小売り貿易統計広東省の輸出額、１～７月は3.1％増中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガスNEW鉄鋼企業の上期利益69％減、４割が赤字中国鉄鋼マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属その他製造インフラ不動産建設・プラントNEW車載動力電池の生産量、７月は28.9％増中国車両貿易統計自動車その他製造インフラ車部品NEW23年成長率は４～５％見込み 政府最新予測、上下振れ幅を圧縮香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW７月の対日赤字15億米ドル、対中国上回る韓国経済マクロ経済貿易統計NEWスマホ輸出、７月は前年超え ５カ月ぶり、サムスン復調かベトナム電機貿易統計電子・コンピューター電機NEWフィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制財政NEW【フィリピン為替情報】ペソは下落、日銀の政策修正を受けドル高フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは約３カ月ぶり高値、米利上げ観測後退でフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般【フィリピン為替情報】アジア通貨でペソ相対的に強く、中銀のタカ派維持でフィリピン金融金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは３週間ぶり高値、米株式の好調受けフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは一時４カ月ぶり安値、米債務上限の問題巡りフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交