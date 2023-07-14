NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    中韓の新車シェア６％台維持

    上期、ＥＶ注目もガソリン車堅調
    PICK UP
    車両
    NEW
    国・地域
    インドネシア
    業種
    車両
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアにＥＶ化の波

    自動車統計

    貿易統計